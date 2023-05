Dood van Hans maakt van dienstplichtige soldaten vrienden voor het leven

Dienstplichtig soldaat Hans Bekskens kwam in 1973 om het leven toen hij per ongeluk geraakt werd door een kogel van een collega-soldaat. De twee liepen wacht bij de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Om het trauma te verwerken kwamen alle dienstplichtigen tien jaar later voor het eerst bij elkaar. Toen zijn er levenslange vriendschappen ontstaan. Zaterdag troffen de oud-soldaten van het Charlie Peloton elkaar na precies 50 jaar opnieuw.

Een van hen is Ted Compier: "Het maakte enorme indruk toen de onfortuinlijke schutter bij iedereen persoonlijk langsging om vergeving te vragen voor wat er gebeurd was. De jongen leek wel tachtig toen hij eraan begon. Toen hij klaar was, was hij veertig jaar jonger in zijn gezicht. Onvoorstelbaar." Veel van de dienstplichtige soldaten van het peloton kwamen uit Brabant. Frans van den Broek uit Budel kan zich de dag dat Hans werd neergeschoten nog goed herinneren. Hij was op de bewuste dag wachtcommandant.

"Ik heb meteen het ziekenhuis gebeld."

"Ik was 25 en sergeant. Op die dag was defensieminister Vredeling op de kazerne om een nieuw gebouw te openen. Dezelfde avond liep Hans wacht en uit verveling hebben ze met hun uzi lopen spelen. De trekker is per ongeluk overgehaald en Hans is door zijn lijf geschoten. Ik heb meteen het ziekenhuis gebeld", vertelt Frans. De legeraalmoezenier organiseerde in 1983 de eerste bijeenkomst van alle dienstplichtigen die het noodlottige schot hebben meegemaakt. Ger Valkenburg weet het nog goed: "Daar waren ook de ouders van Hans bij. Het was vooral als traumaverwerking voor de schutter. Het was heel indrukwekkend."

"We zijn bijna allemaal boven de zeventig en er vallen er steeds meer af."

Tien jaar geleden kwamen alle dienstmakkers van het Charlie Peloton opnieuw bij elkaar. "Maar er zijn er ook die elkaar regelmatig hebben opgezocht om over die tijd te praten en nu zijn we vijftig jaar later", zegt Frans van Boekel. Van de dertig leden van lichting 73-3 zijn er inmiddels zeven overleden. Verder is iedereen er op één na, die vrijdag door zijn rug is gegaan. Ted Compier denkt dat deze reünie de laatste keer is dat ze allemaal bij elkaar zijn. "Natuurlijk blijven de onderlinge vriendschappen, maar we zijn bijna allemaal boven de zeventig en er vallen er steeds meer af. Vandaag maken we er een mooie dag van."

Lichting 73-3 op de kazerne in Oirschot.