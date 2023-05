Kippenvel: genezen Ralf Seuntjens wordt emotioneel onthaald in Japan

Kippenvel bij het onthaal van Ralf Seuntjens bij zijn Japanse club FC Imabari. De voetballer is net hersteld van lymfeklierkanker en keerde vrijdag terug in Japan waar hij als een held onthaald werd.

In een video die Seuntjens op zijn Instagram heeft gedeeld zie je dat hij bij het stadion aankomt. Daar staan de gehele trainersstaf, alle spelers en zelfs het kantoorpersoneel hem buiten op straat op te wachten. Een minutenlange staande ovatie volgt, terwijl de spits iedereen een hand en een knuffel geeft en met de westerse spelers zelfs een rondedans doet.

Aan het einde is hij duidelijk geëmotioneerd. "Wat een welkom hier in Japan. Ik voel me gewaardeerd en thuis door de lieve mensen. Nu tijd om mijn lichaam klaar te maken om iedereen die FC Imabari en de mensen hier een warm hart toedraagt te helpen dit seizoen. Bedankt allemaal,” zo schrijft hij op Instagram.

De voormalig aanvaller van onder meer NAC Breda en RBC Roosendaal vertrok in maart 2022 naar de club die uitkomt in de Japanse derde divisie.

Twee maanden later werd er in zijn schouder een tumor ontdekt. Hij vertrok halsoverkop naar Nederland voor operaties en een chemokuur. In januari werd hij genezen verklaren, maar hij trainde nog een paar maanden mee bij Sparta om zijn conditie op peil te brengen.