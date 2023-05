Trouwjurken gestolen bij goed doel: 'Dit maakt me zo boos'

Jennifer Beierlein is woest. Voor de tweede keer in anderhalve week tijd is ingebroken bij De Helpende Handjes in Roosendaal. Volgens de oprichter van de liefdadigheidsorganisatie waren het dezelfde daders. Deze keer werden trouwjurken en -kostuums, sportkleding en eten meegenomen.

Ze heeft geen goed woord over voor de daders. "Ze beuken het deurkozijn eruit en dat maakt me woedend. Als ze het netjes zouden vragen, zouden ze zo alles meekrijgen. Ik help ze", zegt Beierlein die overweegt nu helemaal te stoppen. De Helpende Handjes bestaat al jaren. Er worden allerlei tweedehands goederen ingezameld en verdeeld onder mensen die in armoede leven. Vijf jaar lang was het goede doel gevestigd in de wijk Kalsdonk. Sinds januari zit het in de wijk Burgerhout, in een oud schoolgebouw aan de Norbartlaan dat al jaren leegstond en waar volgens Beierlein eerder junks en zwervers zaten. "Ze hebben alweer alles overhoop gehaald. Ze hebben nu meegenomen wat ze vorige keer al bij elkaar hadden gepakt maar hebben laten liggen. We denken dat het om drie daders gaat die met de fiets komen. Ze nemen alleen mee wat ze kunnen dragen. Mutsen, sjaals." Door de diefstal moet Beirlein opnieuw mensen teleurstellen. "De spullen waren al toegewezen. Mensen zouden kleding en koffiemelk komen halen, maar het is weer weg. En waarom? Joost weet wat die dieven met trouwkleding moeten doen."

"Ik doe geen aangifte meer."