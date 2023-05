Peter en Nelly speciaal in Londen voor King Charles en pub tapt gratis bier

Lange tijd maakten de Britten zich op voor de kroning van prins Charles na het overlijden van Queen Elizabeth II vorig jaar september. Deze zaterdag was het eindelijk zo ver, King Charles III is een feit. Peter en Nelly uit Nuenen zijn speciaal voor de kroning naar Londen gegaan. Ook in het Brabantse Made staan ze erbij stil. Een café deelt gratis bier uit aan Britten.

Nelly van Gelder en haar man Peter woonden 40 jaar geleden twee jaar in Londen omdat hij daar als marinier gestationeerd was. Hun zoon woont zelfs in de Britse hoofdstad. "Dit is een speciale plek voor ons en het is heel fijn om juist dit soort bijzondere momenten mee te maken."

Een week geleden gingen Peter en Nelly met pensioen, na decennia twee McDonald's restaurants gerund te hebben. "We hebben nu meer tijd voor leuke dingen en dit is een goed begin", zegt Nelly enthousiast. Er zijn allerlei festiviteiten in het land, want de Britten zijn vanwege de kroning drie dagen vrij.

Het stel uit Nuenen stond zaterdagochtend om zeven uur bij Trafalgar Square voor de rijtoer van King Charles III. "De menigte werd alsmaar groter, maar in de verte en met ons telefoontje hebben we toch nog iets kunnen zien. Wat het zo bijzonder maakt, is dat je het met z'n allen beleeft."

Tien jaar terug was de Nuenense er ook bij toen Willem-Alexander gekroond werd. "Maar dit is toch echt een heel andere beleving. Het historisch besef is in Engeland veel groter en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Daarom komen mensen vanuit de hele wereld hiervoor naar Londen." Waar Nelly heel enthousiast is, is Peter iets gereserveerder. "Ik vind Londen heel leuk, maar had dit best kunnen overslaan hoor", zegt hij lachend.

In Brabant zelf gaat de kroning ook niet onopgemerkt voorbij. "Vandaag is ongekend", zegt Londense Sophie Keppe, die samen met haar partner Steven 'The Pub & Churchill' runt in Made "Een nieuwe koning komt niet vaak voor." Ze woont al bijna tien jaar in Made en wilde 'iets grappigs doen'. Daarom bedacht ze een actie: "Iedereen die vandaag met een Brits paspoort naar de pub komt, krijgt een gratis biertje."