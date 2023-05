Ans heeft 1000 Mariabeeldjes en ze heeft er niet één hoeven te kopen

Ans van Munster (70) uit Odiliapeel heeft een indrukwekkende verzameling Mariabeeldjes. De teller staat na twintig jaar verzamelen op zo'n duizend beeldjes. Daarom heeft ze van haar garage een museum gemaakt over het Rijke Roomse Leven. "Het is een grote rijkdom dat ik dit mag bezitten."

In 2004 kwamen er kennissen langs met beeld van Moeder Anna en de Heilige Antonius. "Ze vroegen of ik ze wilde hebben? Maar ik wist eigenlijk niet wat ik ermee moest", herinnert Ans zich. "Ik besloot op dat moment om dit soort beelden maar te gaan verzamelen en van het een kwam het ander."

Wat de enorme collectie extra bijzonder maakt is dat hij Ans niets gekost heeft. "Ik heb alles gekregen, tot aan de kasten toe. Er is niets gekocht." Ze is overal blij mee en dat zorgt voor een kleurrijke verzameling in vitrines in de huiskamer, maar vooral in de garage die van voor tot achter en van boven naar beneden vol staat.

Ans weet precies van wie en wanneer ze een beeldje gehad heeft. Overal zit namelijk een sticker onder. Nodig heeft ze die niet, want ze kent haar hele verzameling en kan over elk beeldje wel iets vertellen. Ze komen van over de hele wereld: Mexico, Venezuela, Brazilië en zelfs Afrika, maar ook gewoon uit Brabant.