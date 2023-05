Invallers schieten PSV langs Sparta: kans op tweede plek steeds groter

PSV heeft zaterdagavond met 1-0 gewonnen bij Sparta. Invallers Fabio Silva en Anwar El Ghazi waren belangrijk voor de Eindhovenaren in de moeizaam gewonnen wedstrijd op Het Kasteel. Dankzij de belangrijke driepunter zet PSV een grote stap op weg naar de tweede plaats in de eindstand.

Wie geen voorraad slaappillen meer heeft, wordt aangeraden de eerste helft van Sparta - PSV te gaan kijken. PSV had dan statistisch gezien tien doelpogingen maar leuk en goed was het zeker niet. Van die tien doelpogingen ging er ook maar één op doel. Dat was een schot recht op de keeper af.

De nummer twee en nummer vijf van de ranglijst maakten er totaal geen leuke wedstrijd van. Zeker van PSV viel meer te verwachten. Niet voor niks werd het duel in Rotterdam vooraf bestempeld als een sleutelwedstrijd. Maar het was vooral onmachtig tegen een solide Sparta.

Wissels

Als je complimenten moest uitdelen bij PSV bleef dat beperkt tot het centrale duo. André Ramalho en Jarrad Branthwaite hadden topschutter Tobias Lauritsen onder controle en waren ijzersterk in de duels. Maar het feit dat je dit duo aanwijst als beste man van het veld zegt genoeg over het optreden van PSV.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij was ook niet tevreden getuigende de dubbele wissel in de rust. El Ghazi en Philipp Mwene kwamen erin voor de gehele rechterkant, Jordan Teze en Johan Bakayoko. Na een uur wisselde de trainer zelfs aanvoerder en de man in vorm Luuk de Jong voor Silva. Een gewaagde wissel maar gezien de prestatie van de spits in de wedstrijd volledig terecht.

Het bleken gouden wissels want het was Silva die over rechts op wilskracht langs zijn tegenstander kwam. Zijn voorzet bleef hangen voor de goal en werd binnengeschoten door El Ghazi. 0-1 voor PSV, een goal die paste bij deze lelijke wedstrijd.

Lelijk winnen

Het grote verschil bij PSV is dat er in de tweede seizoenshelft lelijke wedstrijden wel over de streep worden getrokken. Het heeft er toe geleid dat de club nu tweede staat met (voorlopig) zes punten voorsprong op Ajax dat later op zaterdag in actie komt.

Met twee thuiswedstrijden voor de boeg ligt de tweede plek nu echt voor het oprapen. Alleen AZ-uit lijkt nog een potentiele bananenschil. Maar de vraag is of dan de strijd om plek twee niet al is beslist.

