Jopie's grote liefde werd per ongeluk doodgeschoten tijdens zijn diensttijd

Soldaat Hans Bexkens uit Breda werd in 1973 per ongeluk geraakt door een kogel terwijl hij wachtliep op de militaire kazerne in Oirschot. Hij overleed aan de gevolgen. Zijn verloofde Jopie Smans is ondertussen 69. "Het ging mis terwijl ze soldaatje speelden", vertelt ze. De twee zouden trouwen zodra zijn diensttijd erop zat, maar het mocht niet zo zijn. Het ongeluk maakte zo'n indruk op zijn makkers van toen, dat ze elkaar na vijftig jaar nog steeds zien. Zaterdag hielden ze een reünie.

Jopie en Hans leerden elkaar kennen in 1970. Hans was zeventien en woonde bij zijn oom en tante, omdat zijn ouders naar Duitsland verhuisd waren. Na zijn opleiding wilde hij ook die kant op. Maar hij ontmoette de 16-jarige Jopie en besloot in Nederland te blijven. Dat betekende wel dat Hans zich in 1973 moest melden voor de militaire dienst. "We waren bijna dagelijks samen en maakten leuke uitstapjes. We gingen met elkaar naar het strand en de Efteling of stappen in Breda", vertelt Jopie. "We wilden trouwen zodra het kon. We stonden samen ingeschreven voor een woning."

"Hans kwam niet. Eenmaal thuis stond de politie voor de deur."

Maar zover kwam het niet. "Op woensdag 31 oktober ging ik 's avonds naar de zus van Hans in Tilburg. Daar zagen we elkaar vaker in die tijd", vertelt Jopie. "Maar Hans kwam niet. Uiteindelijk ging ik maar weer naar huis. Eenmaal thuis stond de politie voor de deur." Het was hopeloos misgegaan op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Jopie: "Hans stond samen met een collega op wacht. Ze speelden soldaatje en deden alsof ze op elkaar schoten. Hans hield wel van een beetje stoer doen en lol maken."

"Een kogel raakte Hans in zijn longen en lever. Hij was er slecht aan toe."

De trekker van de uzi van zijn collega ging per ongeluk over. "Een kogel raakte Hans in zijn longen en lever. Hij was er slecht aan toe", vertelt Jopie. Hij werd naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gebracht. Toen ze hem daar na een paar weken niet verder konden helpen, werd hij met een helikopter naar Groningen gevlogen. Hans genas in het Groningse ziekenhuis stukje bij beetje. "Hij lag lang aan de beademing, maar mocht daar op een gegeven moment zelfs vanaf. Dat hij op 15 december toch overleed door een leverbloeding, kwam heel onverwacht", blikt Jopie terug. Jopie belandde in een zwart gat. De toekomst zoals ze die voor zich zag, verdween plotseling. "Ik ging wel naar mijn werk, maar als ik thuiskwam deed ik niets meer", vertelt ze. "Ik veranderde eigenlijk in een zombie. Het was een heel zware periode."

"Het werd nooit meer zoals met Hans. Hij was echt mijn grote liefde."