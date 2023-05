De waterbuffels van boer Frens van Oirschot in Boxtel moesten er even op wachten, maar zondag mochten ze eindelijk weer naar buiten. Zo'n 150 mensen aanschouwden de 'buffeldans' vanaf de dijk bij waterbuffelboerderij D'n Buff. In de video zie je hoe de waterbuffels zich waagden aan een eerste plons in de modderpoel.