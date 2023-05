Heel veel water na hoosbuien, maar dan kun je wel lekker kanoën

Onweersbuien met gigantisch veel water, het oosten van Brabant werd zondagmiddag geteisterd door een flink staaltje noodweer. Al was het gelukkig niet van al te lange duur. Meerdere straten stonden in een mum van tijd blank. En wat doe je als er zoveel regen valt? Je pakt je kano en vaart door de grachten, euh straten.

Het noodweer was voor het KNMI reden code geel af te geven. Plaatselijk viel er heel veel regen, zo ook in Nuenen. Een groepje jongeren hoorde van de overstroomde straten en wilde dat wel eens zien. "Op veel plekken was het water al weg, dat zorgde wel voor teleurstelling. Maar toen zagen we het water hier onderin het tunneltje", vertelt een van hen.

De jongens twijfelden geen moment en haalden bij een vader thuis twee kano's uit de garage. Vervolgens peddelden ze vrolijk door het water in het fietstunneltje onder de Europalaan. "We hebben van een fijne mevrouw ook nog een fleske bier gekregen, we vermaken ons prima, dit is een keileuke zondag!"

In het gebied tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven viel zondagmiddag heel veel regen. In Eindhoven konden verschillende tunnels het water niet meer kwijt, straten liepen vol en voetbalwedstrijden in Veldhoven, Nuenen en Wintelre werden afgelast.