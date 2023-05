Selina (29) vindt bijzondere briefjes en handtekening van Anton Pieck

Het was een grote verrassing voor Selina Röttjers (29) uit Helmond. Ze kocht via Facebook voor 35 euro boeken van Anton Pieck. Eén daarvan bleek een plakboek met twee bijzondere briefjes en een echte handtekening van Anton Pieck.

Ze wilde zelf meer gaan tekenen en de werken van Anton Pieck gebruiken als inspiratie. "Ik deed een oproep in een Facebookgroep voor fans van Anton Pieck. Ik kreeg al snel een reactie van iemand die zei dat ze nog veel boeken had." Voor 35 euro kocht ze een aantal boeken uit die verzameling.

Selina is groot fan van de Efteling en van Anton Pieck. Daarom ging ze op zoek naar boeken van de kunstenaar. "Hij heeft zoveel meer gemaakt dan de Efteling. Hij legt het verleden heel mooi, geromantiseerd vast", vertelt Selina.

Toen het pakketje bezorgd werd, ontdekte Selina de bijzondere briefjes in het plakboek. Op de kaartjes staan nieuwjaarswensen van Anton Pieck, gericht aan de vader van de verkoopster. "Alle briefjes heeft hij zelf ondertekend", vertelt Selina trots. "Ik denk dat het wel een zeldzaamheid is. Ze zijn echt oud en ook in goede staat."

Ze zocht nog contact met de verkoopster, maar die wilde de briefjes niet terug. "Ze was juist blij dat de spullen bij mij terecht zijn gekomen", vertelt Selina. Daarop zocht ze gelijk online hoeveel de briefjes waard zouden zijn. "Ik vond gekopieerde schetsen, die Anton Pieck met pen ondertekend had. Die worden allemaal voor twee- of driehonderd euro verkocht."