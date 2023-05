Ouderwets stoepranden weer helemaal in en dat vraagt om een kampioenschap

Berry's Butsers tijdens de Laarbeekse kampioenschappen randje butsen (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige 1/2 Ouderwets stoepranden, in Lieshout, waar zondagmiddag het kampioenschap 'randje butsen' werd georganiseerd

Ouderwets stoepranden, wie doet het nog? Nou, tientallen mensen in Lieshout: waar zondagmiddag op de Heuvel het kampioenschap 'randje butsen' werd georganiseerd. Berry Huygens was al blij geweest met tien deelnemende teams, het werden er 48. "Het is een beetje uit de hand gelopen", zegt hij.

Een kratje bier en een paar uurtjes 'kantje butsen', dat was het oorspronkelijke idee van de organisatie. Het werd een dagvullend programma met in totaal 192 deelnemers verdeeld over 48 teams. "En we kregen de laatste week nóg twintig aanmeldingen, maar het het was wel genoeg", zegt Berry lachend.

"Een stukje jeugdsentiment!"

Op de Heuvel in Lieshout zijn zeven velden uitgezet. Hier kunnen elke ronde veertien teams spelen. Jong en oud doet mee, maar het grote aantal volwassenen valt op. "Dit is een stukje jeugdsentiment. Als kinderen speelden we dit vroeger altijd in de straat, voordat de tv en later de gameboy hun intrede deden", zegt een deelnemer. Het spel is eenvoudig. De bedoeling is dat je de bal precies op de stoeprand gooit. Dat is een punt. Weet je de van de stoeprand terugkomende bal ook nog zelf te vangen, dan krijg je twee punten. "Het geheim is balans, goed richten en in ons geval ook een beetje alcohol", zegt een van de dames van het team Berry's Butsers.

"We deden dit vroeger tot ons mam ons kwam halen"

"We zijn allemaal 50-plus en hebben dit als kind gedaan. Dit is echt genieten en moet je kijken hoeveel mensen er meedoen", zegt een andere deelnemer van Berry's Butsers. Organisator Berry heeft ook vertrouwen in zijn eigen kundigheid. "Ik ben kampioen van de Hertog Janstraat", vertelt hij met een lach. "Mijn broer en ik deden dit vroeger altijd in de straat tot ons mam ons kwam halen."

Fanatiek 'stoepranden' op de Heuvel in Lieshout (foto: Collin Beijk).

Toch worden veel nieuwbouwwijken tegenwoordig opgeleverd zónder stoepranden. Dus het ouderwets stoepranden, is er niet meer bij. Ook al zouden kinderen het willen. "Dus hop gemeenten", zegt Berry. "Gewoon weer stoepranden gebruiken zodat er gebutst kan worden. Iedereen kan het, het is gratis én gezond."

"Er wordt geklaagd dat de ene rand hoger is dan de andere."