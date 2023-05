Bas vindt een trouwring op straat, maar wie is 'm verloren?

Een trouwring in de goot, dat is niet heel gebruikelijk. Bas uit Breda zag zondag wat glinsteren in de goot langs de Oosterhoutseweg en viste daar een witgouden trouwring op. Zijn vriendin Lenneke nam contact op met Omroep Brabant: “Het zou zonde zijn als de ring niet terechtkomt bij de eigenaar, want het heeft vast voor iemand emotionele waarde.”

Het stel woont vlakbij de Oosterhoutseweg, ter hoogte van de spoorwegovergang. Bas wilde op dat moment hun elektrische auto ophalen aan de overkant van de straat. “Toen hij het spoor naderde, zag hij de ring in de goot liggen, net naast de stoep. Maar ja, hoe gaan we de eigenaar vinden?”

In een Bredase Facebook-groep waar gevonden en vermiste voorwerpen gedeeld worden, zag ze geen recente berichten. Ze hebben overwogen om de ring de naar de gemeente Breda te brengen. “Maar ergens zijn we bang dat de eigenaar dan nooit meer de ring gaat vinden."

In de ring staat een naam gegraveerd, met daarachter een hartje. “Het is een hele kleine ring, bij mij past die alleen om m’n pink. Dus de ring is vast van iemand met slanke vingers.”

De naam die in de ring staat, vermelden we nog even niet. Zodat valt te controleren of het de rechtmatige eigenaar is die zich meldt. Ben of ken jij de persoon die de ring is verloren? Neem dan contact op met Omroep Brabant.