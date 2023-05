Schot gelost bij winkelcentrum, politie op zoek naar schutter

Een onbekende man heeft zondagavond in Den Bosch een schot gelost, dat meldt de politie. Er zijn geen gewonden gevallen. Het schot werd gelost op de parkeerplaats bij een winkelcentrum aan het Wielsem in de wijk Hambaken.

Volgens de politie zouden omstanders een man gezien hebben die geschoten heeft. Om wat voor wapen het gaat, is nog onduidelijk.

Wat de reden is geweest om te schieten, daar heeft de politie nog geen idee van. "We zijn nu vooral op zoek naar de schutter, we weten nog niets over de aanleiding. Dat komt later", aldus een woordvoerder van de politie. Er wordt ter plaatse onderzoek gedaan en gezocht naar de schutter.

De man die gezocht wordt, is een lichtgetinte man van ongeveer 1.70 meter, hij draagt een blauwe broek en zwarte schoenen. De politie adviseert 112 te bellen als hij gezien wordt.

In eerste instantie meldde de politie dat het schot werd gelost aan de Trommelslager. Dat is zo'n halve kilometer van het winkelcentrum vandaan.