Urenlang rookoverlast door brand in loods met afval in Breda

Er heeft sinds zondagavond half zeven een grote brand gewoed in een loods met afval van het bedrijf Ecopark aan het Hazepad in Breda. De brand zorgde urenlang voor rookoverlast. Rond kwart voor tien had de brandweer de situatie onder controle. Het eerder verstuurde NL-alert vanwege de rookoverlast werd daarom op dat moment ingetrokken.

De rook bleef lange tijd laag hangen vanwege het weer. De Veiligheidsregio Midden-West Brabant gaf daarom het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten wanneer je last had van de rook. Rond kwart voor tien was er nog wel sprake van wat lichte, stinkende rook, zo liet een woordvoerder weten. "Dat kan de komende tijd nog wel even blijven", gaf hij aan. Bij de brand is niemand gewond geraakt, ook was er volgens de Veiligheidsregio geen sprake van gevaarlijke stoffen. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Ecopark is een op- en overslagbedrijf waar onder meer huis- en bedrijfsafval ligt opgeslagen. Rond half negen zondagavond liet de brandweer weten nog druk bezig te zijn met het blussen van de brand. Op dat moment regende het behoorlijk in Breda. Toch gaf de brandweer aan dat het (na)blussen nog wel enkele uren zou gaan duren. Bulldozer

Brandend en smeulend materiaal, afval dat bij het bedrijf ligt opgeslagen, moest uit elkaar worden getrokken en worden afgeblust. Hiervoor moest het eerst met een bulldozer naar buiten worden gereden. Een klus waarmee de brandweer ook rond kwart voor tien nog bezig was. De eerste melding van de brand kwam rond half zeven bij de brandweer binnen. In 2018 woedde er ook een brand bij het bedrijf. LEES OOK: Grote brand op Ecopark Breda geblust

Foto: Perry Roovers / SQ Vision.

Heel veel rook bij de brand in Breda (foto: Perry Roovers / SQ Vision).