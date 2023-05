112-nieuws: auto en bestelbus botsen • gaslek na werkzaamheden Cuijk

12.43

Op de Bandijk in Werkendam zijn een auto en een bestelbus op elkaar gebotst. Door de klap belandde de bestelbus op z'n kant en de auto in de sloot langs de weg. Beide bestuurders raakten zwaargewond. De automobilist raakte bekneld en is door de brandweer bevrijd. Daarna is de bestuurder onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de bestelbus is naar het ziekenhuis gebracht.