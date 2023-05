Wim heeft duizenden dammetjes aangelegd in de Peel en daar is hij trots op

Als Wim van Opbergen rondloopt in de Deurnese Peel, dan zit hij al snel op zijn hurken bij een plasje water. Opgetogen haalt hij een handje veenmos uit het water. Veenmos hoort bij het hoogveengebied zoals het was, dat alomtegenwoordige pijpenstrootje en al die berken niet. Die rukken op door verdroging en stikstofvervuiling. Wim zet zich met Werkgroep Behoud de Peel al bijna 45 jaar in voor dit gebied. "Ik heb gewoon die innerlijke drang." Woensdag vertelt hij erover in het televisieprogramma 'KRAAK vraagt door' van Omroep Brabant.

Wim van Opbergen heeft van natuur beschermen zijn beroep gemaakt. Dat begon eind jaren zeventig toen de gemeente Deurne delen van de Peel wilde gaan afgraven. Samen met andere kregen ze voor elkaar dat het een beschermd natuurgebied werd.

Duizenden dammetjes

Wim: "We zijn toen zelf aan het werk gegaan. We hebben duizenden dammetjes aangelegd om het water vast te houden. Als je nu op satellietfoto's kijkt zie je die dammetjes en de plassen water die er zonder onze inzet niet waren geweest."

Daar is hij best trots op. Maar hij ziet ook hoe moeizaam het natuurherstel gaat. Vooral ook omdat de overheid zich vaak niet aan de eigen regels houdt. Hij is met z'n werkgroep honderden keren naar de rechter gestapt en kreeg vaak gelijk. Het was door een van die procedures dat de overheid gedwongen werd om een veel strenger stikstofbeleid te gaan voeren.

Wim kan weleens somber zijn over de toekomst. "Ik ben bang dat we met zijn allen doorgaan het milieu te verpesten," zegt hij. Maar als het gaat over zijn eigen levenswerk, de Peel, dan houdt hij de moed erin. "Als we er in slagen de Peel natter te krijgen en we weten de stikstofuitstoot al is het maar met de helft terug te dringen, dan zal je een enorme natuurverbetering zien".

