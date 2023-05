Jesse doet ook mee aan het Songfestival en maakt wél kans op de winst

Of Nederland dinsdag de finale haalt van het Eurovisie Songfestival, is nog maar de vraag. Maar voor Jesse Wijnans uit Breda liggen de kaarten een stuk gunstiger. Hij danst mee in de act van Finland en staat tweede bij de bookmakers: “Ze kennen ons allemaal, leuk voor mijn ego.”

Maar Jesse geeft het maar meteen eerlijk toe: een songfestivalfan was hij nooit. “Het klinkt misschien raar, maar voor mij is het gewoon werk.” Wel heel bijzonder werk: “Ik vergelijk het hiermee: ben ook geen fan van Madonna, maar als zij me zou vragen voor haar tour, zou ik ook zeker meegaan.”

Via zijn beste vriendin Anna-Lisa kwam hij in Finland terecht: “Ik ken haar van de opleiding, we zaten bij elkaar in de klas op de dansacademie van Fontys in Tilburg. Zij komt uit Finland, ik ben haar een keer gaan opzoeken in Helsinki en daar ontmoette ik een paar choreografen waar ik nu al vijf jaar voor werk.”

Jesse danst in ons land in tv-shows als Dancing with the Stars, Op zoek naar en Make up your mind. In Finland danst hij sinds vier jaar mee in de Finse voorronde van het songfestival, afgelopen jaar dus in de act van Käärijä: “Het was voor mij wel een verrassing dat ik mee mocht naar het songfestival, omdat ik natuurlijk uit Nederland kom en ik was alleen geboekt voor die voorronde. Ik wist niet eens dat dat mocht, dat je als buitenlander mee mag met de Finse delegatie. Dus dat was heel leuk.”

Nu hij er is en het songfestivalspektakel in Liverpool van dichtbij meemaakt, is Jesse wel onder de indruk: “Ik vind het super, supertof om hier te staan. Het is wel echt een hoogtepunt in mijn carrière. Dit is toch de grootste tv-show na de Super Bowl in Amerika?”