Man schiet met luchtbuks op geparkeerde auto en vlucht een huis in

De politie heeft zondagavond een 31-jarige man uit Roosendaal opgepakt. Hij zou even daarvoor in de Voorstraat zeker acht keer met een luchtbuks op een geparkeerde auto hebben geschoten.

Rond half elf meldden buurtbewoners dat ze meerdere schoten hoorden. De man zou vooral op auto's hebben gevuurd. Toen agenten even later aankwamen in de straat, zagen ze inderdaad een geparkeerde auto met meerdere kogelinslagen.

Met hulp van getuigen hadden de agenten al snel een idee waar de schutter naar binnen was gegaan. Toen ze die woning binnenvielen, vonden ze een luchtbuks. Het wapen is in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. Waarom hij op de auto schoot, is nog onduidelijk.

Risicogebieden

Het is niet de eerste keer dat er dit jaar wordt geschoten in Roosendaal. Zo vond er in maart op klaarlichte dag een schietpartij plaats aan de Philipslaan, en eind april was het raak aan de Diamantdijk. Daar werd een 27-jarige man neergeschoten. Om het wapengeweld tegen te gaan, heeft de gemeente nu negen veiligheidsrisicogebieden aangewezen binnen de gemeente. Daar mogen agenten preventief fouilleren.