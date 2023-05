Grote zoekactie voor niks: kinderen verzonnen dat iemand in het water viel

De politie, brandweer en ambulancepersoneel zijn afgelopen vrijdag voor niets op zoek geweest naar een man die vanaf een fietsbrug het Wilhelminakanaal in zou zijn geduwd. Het verhaal is verzonnen, laat een woordvoerder nu weten. "Helaas is gebleken dat het om een valse melding gaat. We gaan hierover met de ouders in gesprek."

De politie kreeg afgelopen vrijdag aan het eind van de ochtend de melding binnen. Twee spelende kinderen zouden hebben gezien hoe iemand vanaf de fietsbrug aan de Voldijk het kanaal in zou zijn geduwd. Al snel riep de politie via burgernet op om uit te kijken naar iemand op een gele scooter. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, waarbij onder meer een politiehelikopter, een sonarboot en duikers werden ingezet. Ook werd tijdelijk het scheepvaartverkeer stilgelegd en een pompgemaal uitgeschakeld, zodat er tijdelijk minder stroming in het kanaal was. Het leverde allemaal niks op. Nu blijkt dus dat de melding een verzonnen verhaal is. "Dit soort meldingen nemen we altijd heel serieus. Helaas is in dit geval gebleken dat het om een valse melding gaat." Meerdere hulpdiensten zochten vrijdag urenlang voor niks in het kanaal.