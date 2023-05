Weggegooide accu of powerbank waarschijnlijk oorzaak grote brand in Breda

In totaal schat eigenaar Mark Kuijken van Ecopark in Breda de schade van de brand die zondag in zijn bedrijf woedde op zo'n twee tot tweeënhalve ton. Er is vooral veel schade aan elektronica en installaties, denk aan verlichting en bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie. Over de oorzaak van de brand had hij het zondag met de brandweer al meteen. "Zeer waarschijnlijk een accu of powerbank die door iemand bij het afval is gegooid", zo zegt hij maandag.

Ecopark aan het Hazepad in Breda is het overslagbedrijf van afval voor bedrijven en verschillende gemeenten. Zondagavond tussen zes uur en half zeven ging het mis in de hal waar huishoudelijk afval van gemeenten ligt opgeslagen. Urenlang was er sprake van veel rookoverlast. Vanwege die rook werd ook een NL-alert verstuurd. Risico steeds groter

Het risico op brand bij een bedrijf als Ecopark wordt volgens Kuijken steeds groter. "Mensen gooien echt alles weg", legt hij uit. De toename van de ondergrondse containers waar steeds meer gemeenten volgens hem voor kiezen, speelt hierbij een belangrijke rol. "Storten van afval wordt hierdoor erg anoniem", legt hij uit. Om het risico zoveel mogelijk in te perken, heeft Kuijken in zijn bedrijf al gezorgd voor een goed brandmeldsysteem en bijvoorbeeld een warmtebeeldcamera. Systemen die uiteindelijk zondagavond hun werk goed hebben gedaan. Want uiteindelijk valt de schade volgens hem mee. "De hal staat er nog", relativeert hij. En de brand heeft niet gezorgd voor schade aan de constructie. 'Vocht, kortsluiting en dan gebeurt het'

Omdat de risico's toenemen, gebruikt Ecopark overigens maar een deel van de ruimte die het beschikbaar heeft voor de opslag van afval. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen hoeft er echter niet veel te gebeuren om het mis te laten gaan. "Vroeger ging het om een paar AA-batterijen die mensen weggooiden. Nu gaat het om powerbanks met de capaciteit van een auto-accu. Komt daar vocht bij dan kan dat leiden tot kortsluiting en dan gebeurt het. In een half uur staat een hele bult afval in lichterlaaie."