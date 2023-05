Baby overlijdt onder verdachte omstandigheden: vader (20) aangehouden

De vader van een baby die een maand geleden onder verdachte omstandigheden overleed, is aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Breda. De man wordt verdacht van doodslag.

Op vrijdag 31 maart overleed een zeven weken oude baby uit Breda in het ziekenhuis in Rotterdam. De politie hield rekening met een misdrijf, omdat de omstandigheden rond zijn overlijden verdacht waren.

De politie startte daarom een onderzoek. Zo werd op 1 april in een huis aan de Vestkant in Breda gezocht naar sporen. Forensische Opsporing zocht naar sporen die erop zouden wijzen dat er geweld zou zijn gebruikt. Ook deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.

Er wordt nu vanuit gegaan dat de baby om het leven is gekomen door een misdrijf. De vader van de baby is dinsdag 2 mei aangehouden. Maandag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij twee weken vast moet zitten.

