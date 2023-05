Nog één keer de rijkste jonge selfmade miljonair: Adriaan Mol uit Breda

Adriaan Mol uit Breda prijkt net als vorig jaar bovenaan de lijst van 's lands rijkste jonge selfmade miljonairs. De plek die de oprichter van betalingsverwerker Mollie ook vorig jaar innam. Eén ding weten we echter zeker: volgend jaar zal dat niet meer het geval zijn. Om een notering te krijgen in de lijst die wordt opgesteld door het zakenblad Quote mag je namelijk niet ouder zijn dan 39 jaar. Een criterium waar de Bredanaar volgend jaar niet meer aan voldoet.

Wat opvalt in de jaarlijkse lijst is dat de honderd rijkste jonge miljonairs van Nederland het afgelopen jaar samen minder rijk zijn geworden. Hun totale vermogen nam namelijk af met 1,1 miljard euro tot ongeveer 8,5 miljard euro, zo meldt Quote bij de publicatie van de nieuwe top 100. Vooral de toppers in de lijst moesten aardig inleveren.

Zo zou lijstaanvoerder Mol met een geschat vermogen van 2,8 miljard euro een vijfde van zijn vermogen hebben moeten inleveren.

Niet spannend aan de top

Het is overigens niet echt spannend aan de top van de lijst met jonge rijken. De nummer twee, Robert Vis, medeoprichter van communicatiedienstverlener MessageBird, moet het namelijk doen met een geschat vermogen van 1 miljard euro. Terwijl de top 3 compleet wordt gemaakt door de 33-jarige Job van der Voort met een vermogen van 575 miljoen. Van der Voort is oprichter van Remote.com, een bedrijf dat bedrijven helpt personeel aan te nemen in landen waar ze zelf niet aanwezig zijn.

Net als Mol zagen ook Vis en Van der Voort hun vermogen krimpen, met respectievelijk bijna een kwart en bijna vijftien procent. Quote schrijft dat onder meer toe aan 'een duikeling op de aandelenbeurzen' van techbedrijven.

Dj's boeren goed

In de ranglijst van Quote vinden we ook bekende provinciegenoten terug. Robbert van de Corput, beter bekend als Hardwell, bijvoorbeeld. Quote schat het vermogen van de dj uit Breda op 19 miljoen euro. In tegenstelling tot de toppers in de lijst zag hij net als collega dj's Martin Garrix (48 miljoen) en Afrojack (26 miljoen) zijn vermogen wél groeien.

Met wie het in de categorie dj's ook goed gaat, is Sam Renders uit Boxtel, a.k.a. dj Sam Feldt. Hij verkocht fanplatform Fangage en verovert daardoor, samen met zakenpartner Nick Velten, een plekje in de top 100.

Nieuwelingen

Andere nieuwe Brabants gezichten in de lijst zijn bijvoorbeeld Jorn Besselink uit Rosmalen, van onderbroekenmerk On That Ass, en Stef van Vugt uit Oosterhout. De laatste maakt met zijn Fruits Music covers van Abba tot Stromae en ook Spotify-lijsten met regengeluiden voor mensen met slapeloosheid.

Vrouwen komen er ook dit jaar bekaaid af met slechts vier noteringen in de top 100. Sharon Hilgers uit Den Bosch vinden we echter opnieuw terug in de lijst. De vrouw achter het sieradenmerk My Jewellery moet met plek dertig wel een plaatsje inleveren ten opzichte van vorig jaar. Topmodel Doutzen Kroes, modeontwerper Nikkie Plessen en influencer Negin Mirsalehi zijn de andere drie vrouwen in de lijst. De laatste is een nieuwkomer.

Rijke ouders niet voldoende

Om een notering te krijgen in de Quote-lijst van jonge selfmade miljonairs heb je als 40-minner een vermogen nodig van minimaal 15 miljoen euro. Dat geld moet je dan wel helemaal zelf hebben verdiend. Met rijke ouders alleen kom je er dus niet.

LEES OOK:

Hoe een puber zonder opleiding de rijkste man van Brabant werd

Jong en zelf miljoenen bij elkaar verdiend: Sharon Hilgers op Quote-lijst