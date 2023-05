Zo overleeft oudste harmonie van Brabant: 'Ook derde helft is belangrijk'

De kolenboer, de telefooncel, warenhuis V&D. Ooit waren ze allemaal vertrouwd, maar stuk voor stuk zijn ze verdwenen. Maar het oudste harmonieorkest van Brabant, Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Gilze, bestaat al 216 jaar en hoopt nog heel lang muziek te blijven maken.

Sandra Jochems begon als 9-jarig meisje bij St. Cecilia. De hobo is al 28 jaar lang haar instrument. "Toen ik klein was, stond ik achter het raam enthousiast te zwaaien als de harmonie door de straat liep", vertelt ze. " Mijn hele leven ben ik omringd door muziek, mijn vader speelt ook nog steeds trompet."

"Ons geheim? Wij hebben heel wat stormen overleefd, maar het plezier in de muziek is wat ons allemaal bindt. En saamhorigheid, dat staat ook voorop."

Piet Vermeulen (73) is heer en meester over de enorme pauken, waar hij stevig op los roffelt. En dat sinds 47 jaar. "Muziek maken is voor mij ontspanning", zegt hij. "Natuurlijk, als we een concert geven, dan is het focussen. Maar daar doe je het voor: dat de mensen genieten." Piet is voorzichtig als hij naar de toekomst kijkt. "We hebben jeugd nodig, nieuwe aanwas, maar dat valt niet mee."

Na de coronacrisis heeft de harmonie alles op alles gezet om nieuwe muzikanten te vinden, door workshops te geven en scholen te bezoeken. Bij de repetitie spelen er dit keer vier jongeren mee, ze zijn er voor het eerst.

"We hopen dat ze enthousiast zijn, want het is lastig om de jeugd aan ons te binden", erkent voorzitter Josette. "Kinderen zijn druk met allerlei dingen , vaak hebben ze meerdere hobby's. Muziek maken vraagt nu eenmaal veel inzet en toewijding."

De 14-jarige Koen Smulders is wel enthousiast. Als saxofonist speelt hij sinds een jaar mee. Hij wilde meer doen dan alleen lessen volgen. "Gelukkig zijn er meer mensen die de saxofoon spelen, anders gaat alle aandacht naar mij en daar ben ik niet goed genoeg voor", lacht hij bescheiden.