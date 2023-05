Eerste asielzoekers al rond de jaarwisseling in Nuenen? 'Het kan snel gaan'

Wethouder Niels Wouters hoopt dat de eerste asielzoekers rond de jaarwisseling terechtkunnen in de nieuwe opvang in Nuenen. Maar dan moeten er niet te veel bezwaren komen van omwonenden. De gemeente maakte zaterdag bekend dat er een opvang voor 200 asielzoekers is gepland vlak bij de A270 tussen Nuenen en Helmond.

De opvang komt in de buurt van het sportpark van voetbalvereniging RKSV Nuenen. Er is ook gekeken naar de afstand tot voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg en dagbesteding. De asielzoekers komen er voor maximaal tien jaar, maar na vijf jaar is er een tussentijdse evaluatie.

Wouters zegt dat hij de zorgen bij omwonenden begrijpt. "Daarom gaan we ook zeker praten met buurtbewoners, de voetbalclub, de scouting, hospice Latesteyn en de buitenschoolse opvang."

Meer dan moet

Volgens de eerste taakstelling moet de gemeente Nuenen 87 asielzoekers huisvesten. Daar zit de gemeente met 200 dus ruim boven.

Wethouder Wouters: "Met de verwachte instroom wordt dit aantal volgend jaar waarschijnlijk een stuk hoger. We lopen dus enigszins vooruit op de toekomst, maar wij hebben ook de ruimte om dit aantal te huisvesten. Deze mensen verdienen de bescherming die wij hier kunnen bieden."

Bezwaarprocedure

Er is nog geen overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zodra die is getekend, duurt het nog zes maanden voordat de opvang klaar is. Er moet nog een vergunning aangevraagd worden, dus kan er ook nog bezwaar gemaakt worden.

De wethouder is optimistisch: "Als niemand bezwaar maakt, kan het snel gaan. En dat is ook nodig, want alleen al in Brabant is het COA op zoek naar zo'n 2900 nieuwe opvangplekken."

Of dat optimisme terecht is, moet nog blijken. In 2017 waren er ook al plannen om vluchtelingen op deze plek onder te brengen. Protesterende buurtbewoners waren bang dat hun huizen minder waard zouden worden.