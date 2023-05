112-nieuws: harde botsing met vrachtwagen in Mill • vanmiddag code geel

04.00

In de Osse wijk Ruwaard is vannacht een auto door brand verwoest. Om kwart over twee kreeg de brandweer een melding van een autobrand aan de Van Veldekestraat. Het bleek echter even verderop raak te zijn, in de Van Tienhovenstraat. Een auto met een nieuwwaarde van meer dan een ton stond aan de voorkant in brand. Over de oorzaak van de brand is niks bekend. De voorkant van de auto brandde vrijwel helemaal uit. De wagen moet dan ook als verloren worden beschouwd.

De autobrand van vannacht was alweer de derde nachtelijke autobrand van de maand in Oss. In de eerste mei-nacht was het raak aan de Verdistraat en dit weekend ging een auto bij station Oss-West in vlammen op.