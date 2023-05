Theo rust niet voor hij weet wie het Meisje van Teteringen is

Sinds voormalig Telegraaf-journalist Theo Jongedijk met pensioen is, heeft hij zich vastgebeten in de zaak van het Meisje van Teteringen. Het meisje ligt in een anoniem graf op honderdvijftig meter van zijn huis in Teteringen begraven. Op Eerste Kerstdag 1990 werd ze vermoord gevonden in het bos bij die plaats. Dat niemand weet wie het meisje is, waar ze vandaan komt en wat haar is overkomen, kan en wil Jongedijk niet accepteren.

"Met als resultaat inmiddels twee boeken over de zaak, een internationaal opsporingsbericht in zeven talen en een website", zo legt hij woensdagochtend uit in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. "We hebben van alles geprobeerd om licht in de duisternis te brengen."

Zoals hij ook hoge verwachtingen heeft van DNA-onderzoek in particuliere databanken in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dat sinds enkele maanden mogelijk is. De oplossing, het meisje een naam kunnen geven én een dader vinden, moet volgens hem hierdoor steeds dichterbij komen.

Dat de politie woensdag bekendmaakte samen met Interpol internationaal aandacht te vragen voor de zaak in de hoop de identiteit van het meisje te achterhalen, noemt de oud-journalist 'geweldig nieuws'. Hij hoopt dat er in deze zaak door deze internationale aanpak nu eindelijk 'een vuist gemaakt kan worden' op weg naar de oplossing.

Zelf heeft hij in zijn onderzoek samen met zijn oud-collega bij de Telegraaf, Jolanda van der Graaf, in de afgelopen drie jaar een aantal namen van meisjes achterhaald waarvan hij denkt dat zij het meisje zou kunnen zijn. "Arona, Selma of Sabana", somt hij op. "Meisjes die in het kindertehuis Maria Rabboni in Teteringen hebben gezeten. Net als het meisje van Teteringen donkere meisjes in de leeftijd van destijds 15, 16 en 17 jaar", legt hij uit.

Jongedijk hoopt dat deze vrouwen, wanneer ze nog in leven zijn, zich door de nieuwe aandacht voor de zaak zullen melden: "Zodat we weten dat zij het in elk geval niet zijn." Allemaal in de hoop steeds dichterbij de oplossing van dit mysterie te komen.

In het programma Wakker! was woensdagochtend vóór het gesprek met Theo Jongedijk het liedje 'Meisje van Teteringen' (uit 2020) te horen. Beluister het hier nog een keer: