Jan werkt al zijn hele leven in het riool en nu geeft hij er rondleidingen

Een wandeling door het eeuwenoude riool in de Bredase binnenstad is razend populair. De komende weken zijn alle 29 wandelingen door het Oude Vestriool volgeboekt. De gemeente heeft plannen om er mogelijk een permanente toeristische attractie van te maken. Rioolgids Jan van Groesen werkt al heel zijn leven in het riool en kent het gangenstelsel op zijn duimpje.

Het Oude Vestriool is een onbekende wereld vol ratten, poep, stank en verderf. Dat klinkt voor veel mensen misschien niet aantrekkelijk om in af te dalen. Maar toch is de belangstelling enorm voor deze onbekende wereld onder de grond.

"Dit kom je in Nederland verder nergens tegen."

De afgelopen vier jaar is het eeuwenoude riool van ruim een kilometer lang helemaal gerestaureerd. De gemeente wil met de rondleidingen informatie geven over de geschiedenis en werking van het riool. Ook de toekomst van het waterbeheer in de stad komt aan bod. Met de stank blijkt het beneden enorm mee te vallen. Het water stroomt snel door het riool. Rioolgids Jan heeft wel een verklaring voor de enorme belangstelling voor een wandeling door het riool. "Er zijn maar heel weinig mensen die weten dat onder de binnenstad dit mooie riool loopt. Dit kom je in Nederland verder nergens tegen. Het is onbekend, spannend en avontuurlijk." Jan: "Dit is echt mijn ding. Ik ben in het riool opgegroeid, zeg maar. Als jongen van twintig ben ik begonnen met het inspecteren van het riool. Nu heb daar camera's voor, maar dertig jaar geleden moest je echt naar beneden."

"Mensen betalen veel geld voor de riolering."

Omdat de belangstelling om een kijkje te nemen in het riool enorm groot is overweegt de gemeente Breda om er een permanente attractie van te maken. Maar daar komt volgens Jan nog heel wat bij kijken. De rondleiding moet veilig zijn en het rioolwater mag niet te hoog staan. Tot nu toe ging het altijd goed. "We hebben een keer gehad dat een heel forse man vast kwam te zitten, toen hij eruit moest. Maar ook dat is goed afgelopen", zegt de rioolgids van Breda. Peter Bakker mocht woensdag als 'wethouder van riolering' officieel de toegang tot het eeuwenoude gerestaureerde riool openen. Dat deed hij in het infocentrum aan de Houtmarkpassage. "Mensen betalen veel geld voor de riolering, dus ze mogen ook zien wat ze ervoor terugkrijgen."

In het riool in de Bredase binnenstad