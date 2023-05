Frederique leest boeken voor de Kinderjury: 'Vaak val ik lezend in slaap'

De acht jaar oude Frederique van Liempt uit Veghel is dol op lezen. Als lid van het leesteam mocht ze meebepalen welke kinderboeken kans moeten maken op de belangrijke Kinderjury-prijs. Dat is al heel wat, maar volgende week mag ze ook nog een award uitreiken. "Toen mama dat vertelde, dacht ik: o my God, mag ik dat echt doen?"

De kanshebbers voor het favoriete kinderboek van 2023 zijn woensdag bekendgemaakt. Er kan gestemd worden in twee categorieën. "Veel kinderen houden niet zo van lezen, maar ik wel. Ik ben elke avond in m'n bed aan het lezen voor ik ga slapen", vertelt Frederique op haar meisjeskamer. Op de boekenkast staan tientallen boeken die ze gelezen heeft netjes op een rij. Moeder Jenneke vindt Frederique soms slapend met een boek in bed. "Niet dat het boek dan saai is, maar van lezen word ik altijd moe", zegt Frederique lachend.

"De andere kinderen in de jury vonden hele andere boeken leuk dan ik."

De Kinderjury is de belangrijkste lezersprijs voor kinderboeken in Nederland. Het begint allemaal met een lijst van de 25 bestverkochte en meest uitgeleende kinderboeken. Frederique heeft boeken gelezen en beoordeeld uit de categorie 6 tot 9 jaar. "Voor de kinderjury heb ik in het laatste half jaar zes boeken gelezen. Ik mocht naar Amsterdam om te vergaderen over de boeken die ik had gelezen. De andere kinderen in de jury vonden hele andere boeken leuk dan ik", vertelt ze.

"Thomas en Rutger hebben ook hun handtekening in het boek gezet."

"Ik vind fantasieboeken het leukst. Mijn favoriet is 'De Kerstmissaurus' van Tom Fleycher. Maar ook 'De avonturen van Rutger, Thomas en Paco'. Deel 2 heet 'De Tijdmachine'. Voor het eerste deel mocht ik Thomas van Grinsven en Rutger Vink al een gouden boek geven. Dat zijn heel leuke schrijvers. Ze hebben ook hun handtekening in het boek gezet", laat Frederique trots zien. Van de lijst van 25 boeken is een top 3 overgebleven. Nog tot 17 mei kan er gestemd worden. Op die dag worden in Rotterdam de winnaars bekendgemaakt.