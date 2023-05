In deze wijk kun je zomaar Hollywood-acteurs tegen het lijf lopen

Het Hollywood van Brabant, zo zou je de Eindhovense wijk Blixembosch ondertussen wel kunnen noemen. Deze maand zijn er, voor de zoveelste keer, opnames voor de Engels/Amerikaanse versie van 'Nieuwe Buren'. Buurtbewoners zien plotseling bekende acteurs als Sam Heughan en Eleanor Tomlinson rondlopen. "Normaal gesproken zie je dat alleen op tv."

Ook deze maand is het weer raak. 'The Couple Next Door' wordt er opgenomen. "Hartstikke leuk", vindt Kim. "Ik zag gisteren opeens Sam Heughan. Dat is die acteur van Outlander. Hij rende heel hard voorbij. Dat was wel leuk." Eleanor Tomlinson is onder meer bekend van 'Poldark'.

Blixembosch heeft een Amerikaanse buurt met een bungalow-, voorstad- en villagedeelte. "Het is een populaire buurt. De stijl van deze huizen is populair, denk ik. Ze zien er Amerikaans uit", vertelt buurtbewoonster Kim. De grote huizen en brede groene straten worden dan ook geregeld gebruikt als decor voor films, series en reclames die zich zogenaamd in Amerika afspelen.

"Het is heel bijzonder om te zien", vindt een andere wijkbewoner. "'s Avonds als het donker is, schijnen ze met een enorm licht in de straat, alsof het dan dag is." Het is vooral het kijkje achter de schermen dat bewoners zo bijzonder vinden. "Het ziet er fantastisch uit", zegt een vrouw die net haar huis uitloopt. "Normaal gesproken zie je dit alleen op tv, maar nu kun je ook zien hoe het achter de schermen gaat. Het voelt echt als Hollywood hier. Dat is een leuke ervaring."

Lonneke vindt de opnames in haar wijk ook leuk. "Het is indrukwekkend, spannend en een beetje chaotisch. In het begin zag ik er wel tegenop, maar ze houden onwijs veel rekening met ons en vragen steeds of we geen overlast hebben."