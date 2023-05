Huis blijkt drugswinkel: ‘Komen en gaan van mensen’

De politie heeft woensdag aan de Nassaustraat in Tilburg een ware drugswinkel ontdekt. In het huis lagen grote hoeveelheden drugs en het was een komen en gaan van klanten. Agenten namen rond het middaguur een kijkje in het huis na een melding over overlast. Een man van 26 en een vrouw van 32 zijn opgepakt.

Veel bezoekers van het huis in de wijk Hasselt gebruikten zichtbaar drugs, laat de politie weten. In het huis werden flink wat drugs gevonden: de politie denkt dat het gaat om amfetamine, ketamine en pillen. Ook werd er versnijdingsmiddel gevonden, waarmee drugs worden verdund, zodat er meer van verkocht kan worden. Duizenden euro’s

Naast drugs, lagen er duizenden euro’s aan contant geld. De opgepakte man en vrouw zitten voorlopig vast.

Gevonden amfetamine (foto: politie).