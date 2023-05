De eerste volledig gerecyclede weg van Brabant ligt in Heijningen

Voor het eerst is in Brabant asfalt volledig en ter plekke hergebruikt. De primeur is voor de Oude Heijningseweg in Heijningen, dat nieuw asfalt krijgt dat is gemaakt van de oude laag. Het gaat om een proef. Toch zijn de verwachtingen van de gemeente Moerdijk en aannemer BAM Infra hooggespannen.

Een frees haalt de oude verharding tot dertien centimeter diep weg. Het granulaat wordt daarna vermengd met een bindmiddel en cement en meteen weer verspreid over het wegoppervlak. "Dus alles wat hier wordt gefreesd, gaat meteen in de nieuwe laag”, verduidelijkt wegbeheerder Diana Kaasenbrood van de gemeente Moerdijk.

"Hier wordt 97 procent hergebruikt en ook nog eens op dezelfde plek."

De nieuwe methode is veel duurzamer dan de traditionele manier waarbij het gefreesde materiaal eerst nog in een asfaltcentrale moet worden verwerkt. “Daar wordt het verhit en vermengd met dertig procent nieuwe mineralen. Hier wordt 97 procent hergebruikt en ook nog eens op dezelfde plek”, legt Marco Oosterveld van het wegenbouwbedrijf uit. Hij vervolgt: “We hebben minder brandstofkosten. Bovendien hebben we geen nieuwe mineralen nodig. Die komen normaal gesproken uit het buitenland omdat we hier geen bergen met steengroeven hebben. De weg in Heijningen is zijn eigen steengroeve.” De Oude Heijningseweg is geen drukke doorgaande weg. Om die reden is de weg een perfecte plek voor de proef. “We moeten nog een aantal jaar onderzoek doen en wie weet dat we het daarna ook kunnen toepassen op snelwegen. Maar die moeten weer aan andere eisen voldoen.”

"De verwachting is dat de weg twintig jaar meegaat."