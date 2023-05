Sterrenrestaurant Monarh moet dicht, gemeente trekt vergunning in

Sterrenrestaurant Monarh in Tilburg moet sluiten van de gemeente Tilburg. De burgemeester trekt de horecavergunning van de sterrenzaak in. Dat wilde de gemeente al langer doen, maar Monarh maakte bezwaar. Dat is nu afgewezen.

Aanleiding voor de sluiting is een integriteitsonderzoek naar de handel en wandel van het bedrijf. Restaurant Monarh heeft als laatste strohalm nog de gang naar de rechter om de sluiting ongedaan te maken. Daar krijgen ze zes weken de tijd voor. Tot die tijd mag het sterrenrestaurant nog open blijven.

Integiteitsonderzoek naar eigenaar

Reden om de boel dicht te willen gooien is een integriteitsonderzoek naar de eigenaar van Monarh: Danny Kovacevic. Naast Monarh bezat hij ten tijde van het onderzoek sterrenrestaurant Wolfslaar in Breda. Tilburg en Breda hebben het landelijk bureau Bibob ingeschakeld om de handel en wandel van Kovacevic en de restaurants in kaart te brengen.

Overheden vragen het landelijk bureau Bibob om bedrijven te screenen bij aanvragen van onder meer horecavergunningen. Dat kijkt naar de administratie, het personeelsbeleid en de herkomst van vermogen. De conclusies van het onderzoek zijn geheim, maar voor Tilburg ernstig genoeg om het enige sterrenrestaurant in de stad te willen sluiten.

Dat heeft vermoedelijk mede te maken met een controle van de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport bij een transportbedrijf van Kovacevic. Eind 2020 waren er volgens de politie signalen dat het bedrijf zich schuldig maakt aan ondermijning. Ook is een boete aangekondigd voor het overtreden van de maximale rij- en rusttijden voor chauffeurs, die kan oplopen tot 88.000 euro. Kovacevic ontkent die te hebben gekregen.

Overname

Chefkok Paul Kappé zwaait bij Monarh samen met zijn broer Ralph de scepter. Vorige maand werd zijn ster door Michelin weer een jaartje veiliggesteld. Hij wil niet reageren op de beslissing van de burgmeester om de boel te sluiten. Maar kan bevestigen dat hij, samen met zijn broer Monarh wil kopen. "Ik kan bevestigen dat wij voornemens zijn om de zaak over te nemen", zegt de chefkok als reactie. Met de overname zouden de problemen met de horecavergunning in een keer opgelost zijn.

Eerder zei Kappé tegen Omroep Brabant enorm met de naderende sluiting in de maag te zitten. Die is door de gemeente al in 2021 aangekondigd. "Elke dag krijg ik weer de vraag: hoe zit het nou? Dat doet pijn”, zegt Kappé . “Het heeft ons veel imagoschade gebracht, terwijl het onderzoek niet om ons draait. Wel worden we er op aangekeken”, zei chef-kok Paul toen.

Restaurant Monarh kreeg in 2018 als eerste restaurant in Tilburg een Michelinster. Voor eigenaar Kovacevic was dat niet voor het eerst. Hij had ook restaurant Wolfslaar in Breda. Deze zaak heeft sinds 2005 een Michelinster. Kovacevic verkocht Wolfslaar vorig jaar aan een andere eigenaar. Ook een derde restaurant van Kovacevic, dat in de Spoorzone in Tilburg zou openen is uiteindelijk verkocht door Kovacevic omdat er geen horecavergunning voor werd afgegeven.

