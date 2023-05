Ambtenaren gingen lekker dineren in restaurant dat burgemeester wil sluiten

Ambtenaren van de gemeente Tilburg hebben vorig jaar nog lekker zitten eten in sterrenrestaurant Monarh in Tilburg, terwijl de burgemeester het restaurant wil sluiten. Dat zegt Marcel Smets, advocaat van restauranteigenaar Danny Kovacevic. Het bureau Bibob heeft onderzocht of het restaurant vergunningen misbruikt voor criminele activiteiten. Nu concludeert de burgemeester dat de vergunning moet worden ingetrokken.

Eind 2020 waren er volgens de politie al signalen dat het bedrijf van Kovacevic wordt gebruikt voor ondermijning, wat zou betekenen dat het criminele banden heeft. Omdat het Bibop onderzoek geheim is wordt door niemand precies benoemd wat er aan de hand is bij Monarh.

De gemeente wil het restaurant sluiten omdat uit een onderzoek zou blijken dat er dingen niet in de haak zijn. Voor ambtenaren was dit kennelijk geen reden om het restaurant te mijden.

Donderdag maakte burgemeester Weterings bekend dat Tilburg blijft bij het besluit om de horecavergunning van het restaurant in te trekken. Dat betekent dat het restaurant dicht moet. De restauranteigenaar ging eerder in beroep tegen de intrekking, maar een bezwaarcommissie gaf de burgemeester gelijk.

Het sterrenrestaurant hoeft nog niet meteen dicht, omdat de eigenaar nog naar de rechter kan stappen. Daar heeft hij zes weken de tijd voor, maar advocaat Marcel Smets weet nu al zeker dat de rechter zal worden ingeschakeld.

Smets: “Het besluit valt rauw op het dak van mijn cliënt. We gaan zeker naar de rechter.” Smets is vooral geïrriteerd omdat de gemeente er volgens hem bijna twee jaar over heeft gedaan om met deze conclusie te komen.

'Boter op je hoofd'

Restauranteigenaar Kovacevic is vooral verbaasd dat er in december vorig jaar nog ambtenaren hebben gegeten bij Monarh. Hij wil zelf niet reageren, maar zijn advocaat zegt: “Dat de burgemeester ambtenaren ook nog de gelegenheid biedt om bij Monarh te eten, dan heb je toch wel een heel pak boter op je hoofd. Zeggen dat je dit in de gemeente niet wilt hebben, met de wet Bibob in je hand, maar wel ambtenaren daar laten eten.”

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg wist niet dat zijn ambtenaren bij Monarh hebben gegeten terwijl hij de zaak wilde sluiten. "Ik was hier niet van op de hoogte. Ik heb er nu kennis van genomen. Ik ga er niet via de media op reageren", zegt Weterings in een schriftelijke reactie.

Over het plan van de twee chef-koks, Paul en Ralph Kappé, om het restaurant te kopen, wil de advocaat niets zeggen. Eerder deed Kovacevic al restaurant Wolfslaar in Breda en Monchou in Tilburg van de hand.

Wet Bibob

Overheden vragen het landelijk bureau Bibob om bedrijven te screenen bij aanvragen van onder meer horecavergunningen. Dat kijkt naar de administratie, het personeelsbeleid en de herkomst van vermogen. De conclusies van het onderzoek zijn geheim, maar voor Tilburg ernstig genoeg om het enige sterrenrestaurant in de stad te willen sluiten.

Dat heeft vermoedelijk mede te maken met een onderzoek bij een transportbedrijf van Kovacevic vanwege vermoedelijk geknoei met de administratie. Ook zouden er mensen zwart werken. Volgens de politie waren er signalen dat het bedrijf zich schuldig maakt aan ondermijning.