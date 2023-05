Restaurant moet sluiten van de burgemeester: zo gaat dat in z’n werk

Restaurant Monarh in Tilburg moet van burgemeester Theo Weterings sluiten, omdat uit een onderzoek zou blijken dat er dingen niet in de haak zijn. De gemeente Tilburg heeft het Landelijk Bureau Bibob daarom gevraagd om het restaurant te screenen. Met de uitkomsten van dat onderzoek heeft de burgemeester bepaald dat het restaurant z’n vergunning kwijtraakt. Zo zit de Wet Bibob in elkaar.

Wat is de Wet Bibob?

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een preventief middel dat overheden kunnen gebruiken. Een gemeente bijvoorbeeld, kan een onderzoek beginnen en hiervoor informatie opvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

Wat wordt er dan precies onderzocht?

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe ondernemers aan hun geld komen, wat hun achtergrond is en met wie er nog meer zaken wordt gedaan. Oftewel: allemaal informatie waaruit je af zou kunnen leiden of een ondernemer zuiver op de graat is.

Wanneer wordt een Bibob-onderzoek gestart?

Een onderzoek kan gestart worden als er vermoedens zijn dat er zaken niet in de haak zijn. Het is aan de overheidsinstantie om te bepalen wanneer dat het geval is.

Wat gebeurt er als de uitkomst negatief is?

Als er ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de overheidsinstantie, zoals een gemeente, de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en worden bovendien andere ondernemers beschermd, is het idee.

Kun je tegen de uitkomst in beroep gaan?

Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen een Bibob-advies. Dat komt omdat in het rapport alleen feiten staan en geen meningen of conclusies. Het is wel mogelijk tegen de gemeente in beroep te gaan die een vergunning weigert na een negatieve Bibob-toets. De restauranteigenaar ging eerder in beroep tegen de intrekking van de vergunning, maar een bezwaarcommissie gaf de burgemeester gelijk.

Het sterrenrestaurant hoeft nog niet meteen dicht, omdat de eigenaar nog naar de rechter kan stappen. Daar heeft hij zes weken de tijd voor, maar advocaat Marcel Smets weet nu al zeker dat het zover komt.

LEES OOK: Ambtenaren gingen lekker dineren in restaurant dat burgemeester wil sluiten