Molens in gevaar: 'Minder draaien of met een motor moet ook kunnen'

49 molens in Brabant hebben 'slechte wind', waardoor de wieken niet goed meer kunnen draaien. Door nieuwbouwprojecten of oprukkend groen is er te weinig wind of juist te veel of te vlagerig. De molenaars luiden de alarmbel en zijn bang dat hun werk eindigt en dat zou wel eens het begin kunnen zijn van de aftakeling van hun molen. Maar niet iedereen maakt zich over elke molen zorgen. “Soms hebben andere belangen voorrang. Je kunt niet alles behouden.”

Hij vindt dat een monument gewoon met de tijd mee moet gaan in een veranderende omgeving. "De ruimte in Nederland is beperkt. Molens kunnen niet in alle gevallen voorrang krijgen. Dat is dan maar zo, hoe erg dat ook is. We moeten een monument niet alleen nostalgisch maken. We moeten er geen stolp overheen willen zetten.”

“Molens blijven niet altijd hetzelfde. Door de jaren heen zijn er vaak genoeg verbouwd, verplaatst of verdwenen. Je kunt je afvragen hoe ze in de 17e eeuw tegen toen nieuwe molens aankeken. We vinden nieuwe windmolens nu vaak lelijk, maar dat was toen misschien ook zo”, vraagt Timmermans zich af.

Timmermans houdt er rekening mee dat hij nu de molenstichting in zijn nek zal krijgen. "Ik snap de problemen. Een molen moet draaien, wil hij levensvatbaar zijn. Maar is het erg als hij 60 procent draait in plaats van 100 procent?” Ook de door molenaars vervloekte elektrische motor is voor Timmermans bespreekbaar. “Als er geen goede wind is, kun je daarvoor kiezen. Alleen het is wel Efteling-achtig natuurlijk.”

Volgens Timmermans trekt de erfgoedwereld te vaak aan de noodrem als iets bedreigd wordt. “Ik kijk liever naar hoe we samen een plan kunnen maken. Aan het begin met elkaar aan tafel om te kijken hoe de molen meekan in het plan. Kan het opgelost worden met een gat in de flat bijvoorbeeld? Ik ben geen technicus, maar historicus.” Nu staan gemeenten en molenaars bij de Raad van State tegenover elkaar. Timmermans vindt dat ongewenst.