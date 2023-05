Goedkope Egmondgitaar komt weer op de markt, maar kost nu wel veel meer

Eindhoven krijgt weer zijn eigen gitaren: de Egmondgitaar. Het is een droom die uitkomt voor Joep (71) Egmond, de kleinzoon van de oprichter van het gitaarmerk uit Eindhoven. Bijna vijftig jaar na het sluiten van de fabriek, gaan de gitaren weer in Eindhoven gemaakt worden. Het zijn de gitaren die vroeger werden omarmd door gitaristen als Keith Richards van de Rolling Stones en Brian May van Queen.

“Dit was mijn levensdoel”, laat Joep weten, de kleinzoon van de oprichter van het merk. In 1977 sloot de fabriek waar voorheen 150.000 gitaren per jaar werden gemaakt. Door de concurrentie van nog goedkopere gitaren uit het Verre Oosten moest het bedrijf dicht. Al jaren is Joep bezig om het merk Egmond weer op de markt te krijgen. “Ik heb het merk vast laten leggen. Dat is de basis.” De opa van Joep begon in 1939 met zijn vier zonen in een garage in Eindhoven. De goedkope gitaren werden een succes. Beginnende gitaristen konden deze gitaar wel betalen, want de Amerikaanse gitaren waren te duur waren.

"Ik was als enige nog met muziek bezig."

Dat Joep nu het merk van zijn opa weer op de markt kan brengen, doet hem veel. Zelf zat hij ook in de muziekindustrie: hij verkocht bijna veertig jaar muziekinstrumenten. “Ik ben de laatste der Mohikanen. Ik kan wel allemaal plaatjes verzamelen en anekdotes boven water toveren, maar ik ben op leeftijd. Wat doe je dan met je erfgoed? Van heel de familie stak niemand er een poot naar uit. Ik was als enige nog met muziek bezig.” Twaalf jaar geleden was er belangstelling uit Canada om het merk Egmond opnieuw op de markt te brengen. Dat liep op niets uit. “Ook concurrenten hebben mij nog benaderd, maar dat werd niets. Ik kwam bij Keymusic uit. De onderhandelingen waren al een tijdje bezig, maar toen kwam corona en Keymusic ging failliet. Het bedrijf maakte een doorstart in Eindhoven en drie maanden geleden kreeg ik een mail. Ze wilden het merk hebben.” 250 modellen werden er gemaakt. Er wordt nu begonnen met zes modellen, zowel akoestische als elektrische gitaren. “Die gaan lijken op onze oude modellen, maar dan in een nieuwer jasje.”

"We gaan ze in de regio Eindhoven produceren."

Een Eindhovense distributeur van de instrumenten in de Benelux is er ook al gevonden en zo verwacht de kleinzoon dat het wel goed moet komen met ‘zijn’ merk. Nu gaan er eerst proefmodellen gemaakt worden. “We gaan ze in de regio Eindhoven produceren. Het moet een degelijk product zijn.” In één opzicht wijken de nieuwe Egmonds wel af van die van vroeger: de prijs. Met bedragen tussen 1500 en 3000 euro voor de nieuwe Egmonds, zijn ze niet goedkoop voor een gitaar. “Dan kun je net zo goed Chinese gitaren importeren en er ‘Egmond’ op plakken, maar dat is niet de bedoeling. Het merk moet stevig in zijn schoenen staan.” Dat er straks weer nieuwe Egmondgitaren in de winkel hangen, vindt Joep bijzonder. “Daar moet ik mij geestelijk op voorbereiden. Je hebt een doel in het leven en mijn doel was om te kijken of dit weer op gang konden krijgen. Het leek onmogelijk, maar het is gelukt. Dat vind ik bijzonder. Het zit dicht bij mijn hart.” LEES OOK: Joeps opa kreeg met zijn gitaar Brian May en Keith Richards aan het rocken

De collectie van veertig Egmondgitaren van Joep (foto: Rogier van Son).