Pieter werkt in Nutricia-fabriek die sluit, net als ooit zijn vader en opa

Pieter Janssen (58) uit Wanroij werkt al sinds 1984 bij Nutricia in Cuijk, net als zijn vader en opa voor hem. Vanaf 1 juli sluit de fabriek voor babymelkpoeder definitief en verdwijnt er een beeldbepalende plek uit het centrum van Cuijk. Alle productie wordt dan gedaan vanuit een nieuwe fabriek bij Haps.

"Ja, het is me letterlijk met de paplepel ingegoten", zegt Pieter Janssen terwijl hij langs de fabriek loopt waar al bijna geen productie meer is. "Als klein jongetje nam mijn vader me mee. Met Kerstmis werkte hij als portier en mocht ik naar hem toe. Ik kreeg dan een flesje chocomelk en mocht rond de fabriek lopen." Dat werd later vakantiewerk en uiteindelijk een vaste baan voor Pieter. "En zo is het met heel veel mensen in Cuijk gegaan. Je vader, broer of oom werkte hier en zo kwam je binnen."

"Mijn opa werkte in de productie en het magazijn. Mijn vader in het magazijn en de mengerij", vertelt Pieter. "En ik in de mengerij en de productie. Zo is de cirkel weer rond.

Sinds 1916 staat er een melkfabriek aan de Grotestraat in Cuijk, vrijwel tegen het centrum aan. In 1924 volgde een overname door Nutricia en in 2007 werd de fabriek onderdeel van Danone. Al jaren waren er plannen om de fabriek uit het centrum te verplaatsen. Nu er een nieuwe fabriek in Haps staat, gaat dat ook echt gebeuren.

"Het is echt een symbool van Cuijk."

Dat de fabriek belangrijk is voor Cuijk, blijkt ook wel uit de verhalen van Pieter. Hij vertelt bijvoorbeeld hoe zijn vader aan nieuw personeel kwam. "Hij zag eens een man met een kinderwagen voorbijlopen en vroeg of hij een baan zocht", vertelt Pieter. "Die man kon dezelfde dag beginnen en uiteindelijk is hij mijn chef geworden. Het jongetje in de kinderwagen heeft later ook meegewerkt aan de bouw van de nieuwe fabriek in Haps."

"Zo zijn er meer van dit soort verhalen." Het toont aan hoe iedereen in Cuijk wel iets met de fabriek heeft. "Het is echt een symbool van Cuijk", zegt Pieter. "Net zoals de grote kerk bij Cuijk hoort, is ook dit gebouw een onderdeel van het dorp."

Na sluiting van de fabriek wordt deze gesloopt en komen er 165 nieuwe huizen. "Ik zal de plek hier wel missen", zegt Pieter. "Maar ook al zitten we in Haps, het blijft Nutricia Cuijk."