Deze rechter heeft meer aandacht voor je zaak: ‘Maar ben geen hulpverlener’

De rechter komt naar je toe in Tilburg. Na de zomer start de rechtbank op twee plekken in de stad met wijkrechtspraak. Dus niet meer naar die grote rechtbank in Breda, maar gewoon in het wijkcentrum met elkaar aan tafel een probleem oplossen. Denk aan schulden, spijbelen, vechtscheidingen of kleine criminaliteit. In Eindhoven is het al een succes.

Pleun Wijffels is strafrechter in Breda en ze wordt één van de acht tot tien wijkrechters. Toen ze gevraagd werd om in Tilburg Noord en Tilburg West de wijkrechtspraak op te zetten, was ze meteen enthousiast: “Ik denk dat dit echt kan helpen bij het oplossen van problemen, zodat de wijk prettiger wordt voor alle bewoners.”

“Zie na een jaar spijbelen een kind nog maar eens naar school te krijgen.”

De rechter is er voor wijken als Wandelbos Noord, Stokhasselt, Het Zand en Heikant. Wijffels: “Hier is veel overlast en hebben mensen problemen. Daardoor loopt hun hoofd over en krijgen ze vaak nog meer problemen.” Wijffels hoopt dat ze problemen sneller op kan lossen, in samenwerking met gemeente en hulpverleners. “Ik hoor het wel eens van een collega die een spijbelaar in de rechtszaal heeft. Dat kind gaat vaak al een jaar niet naar school. Zo jammer dat die zaak dan pas wordt behandeld, want zie een kind dan nog maar eens naar school te krijgen.” Natuurlijk, het is idealisme. Maar ervaringen met wijkrechters in Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam stemmen Wijffels hoopvol: “Als ik zie wat daar al voor elkaar is gebokst, denk ik dat het kan slagen.”

“Mensen hoeven voor mij niet op te staan.”