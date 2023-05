112-nieuws: bouwhek valt op fietsster • 1500 boetes bij verkeerscontrole

11.30

Twee drugsdealers zijn gistermiddag aangehouden aan de Wijngaard in Tilburg. Buurtbewoners klaagden al langere tijd over overlast, zij hadden al het vermoeden dat de man drugs dealde vanuit zijn huis. Er zouden 's nacht ongure types rondlopen, er was geluidsoverlast en ze hadden last van mensen die bij het huis drugs gebruikten.

De politie heeft de man op straat, vlakbij zijn huis, opgepakt. Hij had 53 bolletjes harddrugs op zak en enkele honderden euro’s cash. Ook in het huis is nog een kleine hoeveelheid drugs gevonden. In het huis zat nog een man, een 57-jarige Tilburger, ook hij is aangehouden en wordt verdacht van handel in harddrugs.