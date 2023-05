Ongeluk met meerdere auto's op A2: weg is weer vrij en file lost op

De A2 bij Best is vrijdagochtend om half elf weer vrijgegeven nadat er een ongeluk was gebeurd met meerdere voertuigen. Dat meldt de ANWB. Om half negen botsten op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven meerdere voertuigen op elkaar.

LAATSTE NIEUWS: Zwaargewonde en urenlange file op A2 na verkeersruzie

Rijkswaterstaat sloot na het ongeval twee rechterrijstroken af, waardoor het verkeer op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven vastliep. Vanaf Boxtel-Noord moesten bestuurders aansluiten in de file van zo'n acht kilometer. Rijkswaterstaat adviseerde het verkeer vanaf knooppunt Vught om te rijden over de A65 en de A58.

Volgens de politie waren er veel getuigen van het ongeval maar is er nog veel onduidelijk. "Het enige dat ik weet is dat er meerdere voertuigen betrokken zijn. We willen nu in beeld krijgen wat er is gebeurd", zegt een woordvoerder van de politie. De politie heeft onderzoek gedaan op de snelweg.

De ANWB schatte in eerste instantie in dat de vertraging een half uur zou zijn. Rijkswaterstaat gaf later aan dat het onduidelijk was hoe lang het onderzoek zou gaan duren. Uiteindelijk bleven de twee rijbanen twee uur afgesloten.