Gevaarlijke situaties op Kasteel-Traverse in Helmond: 'Het is te snel rood'

Een 17-jarige fietser kwam donderdagavond om het leven toen hij de Kasteel-Traverse in Helmond overstak. Hij werd geschept door een auto. Volgens voetgangers, fietsers en omwonenden staan de verkeerslichten niet goed afgesteld en krijgen ze te weinig tijd om over te steken. Nog geen week geleden was op dezelfde weg ook al een aanrijding tussen een overstekende fietsster en een auto.

Ralph Joor (33) uit Helmond vertelt hoe zijn vrouw (27) zaterdagmiddag op de Kasteel-Traverse in de richting van het station fietste. Bij het oversteken ging het mis. "Ze komt uit Peru en is nog een beginnend fietser. Ze stak de weg over. Toen het verkeerslicht rood werd, was ze nog niet aan de overkant. Ze werd geschept door een auto."

De fietsster viel op het asfalt en liep blauwe plekken en arm- en beenletsel op. "Ik ben er als een gek naar toe geracet. Gelukkig vielen haar verwondingen mee. Ze is wel geschrokken en durft daar niet meer te fietsen", vertelt Ralph.

'Vijf seconden groen'

Volgens hem zit het probleem in het verkeerslicht. "Het is slechts vijf seconden groen voor fietsers en dan gaat het licht voor het autoverkeer alweer op groen. Sommige auto's komen aanrijden en staan nog niets een stil." Vlak voor het oversteekpunt op de Kasteel-Traverse gaat de maximumsnelheid omlaag van 70 naar 50 km per uur.

Volgens Ralph moet de gemeente ervoor zorgen dat het stoplicht voor auto's langer op rood staat, zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Ook moeten er camera's komen. "Dat zou al een boel ellende besparen."

'Kort op groen'

Op de oversteekplaats waar donderdag het dodelijke ongeluk gebeurde, raast een dag later het verkeer voorbij. Een fietser staat voor het rode verkeerlicht te wachten: “Ik zie hier regelmatig auto’s en fietsers door rood rijden. Het staat maar kort op groen. Ook voor voetgangers. Dat is best gevaarlijk, want ze hebben de tijd niet om aan de overkant te komen."

Volgens een fietsster vertelt de gemeente dat alle verkeerslichten goed op elkaar zijn afgestemd. “Het is een drukke weg en het verkeerslicht staat maar kort op groen. Ik zie hier regelmatig fietsers en voetgangers risico’s nemen om over te steken.”

Aantal seconden

Verkeersdeskundige Ruud Hornman legt uit hoe de tijd voor een oversteek voor fietsers en voetgangers wordt berekend. "Dat is afhankelijk van de lengte van de oversteek. Voor een fietser tellen we vier meter per seconde en voor een voetganger één meter per seconde. Afhankelijk van de lengte krijg je een bepaalde tijd."

Volgens de verkeersdeskundige is die tijd nooit te kort. "Of je moet extreem langzaam zijn. Een voetganger met een looprek kan die ene meter per seconde misschien niet halen. Dan zit je wel aan de rand van de veiligheidslimieten."

Reactie gemeente

De gemeente Helmond gaat onderzoeken of de oversteektijd over de Kasteel-Traverse voor voetgangers en fietsers ruimer kan worden. De verkeerslichten zijn volgens haar volgens de verkeersveiligheidsnormen vastgesteld. De werking van de verkeerslichten zal worden onderzocht.

De gemeente weet dat bewoners overlast ondervinden van het verkeer op de Traverse. De gemeente is zelf ook ongelukkig met de weg dwars door het centrum. De Traverse is moeilijk over te steken. Er komt veel verkeer over de weg, waardoor de kans op ongelukken groter is.

LEES OOK: Jongen (17) verongelukt tijdens oversteken met e-bike