Regenboog op stoep bij gemeente Geldrop-Mierlo die vlag weigerde te hijsen

De gemeente Geldrop-Mierlo weigerde half april de regenboogvlag te hijsen, nadat voetbalhooligans eerder de vlag van het COC in Eindhoven vernielden. De gemeente wilde hiermee voorkomen dat anderen 'zich tekortgedaan voelen' als er weer eens iets gebeurt. Dat zorgde voor opschudding, want veel andere gemeenten deden wel mee. Donderdagnacht werd er met een stoepkrijt alsnog een regenboog voor de ingang van het gemeentehuis getekend.

Yessica is een van de daders: "Ik heb dit samen met twee andere vrouwen gedaan. Om halfelf 's avonds zijn we begonnen en we zijn een uurtje bezig geweest."

"Het maakt niet uit wanneer deze vlag te zien is."

Waarom eigenlijk nu pas? De vrouwen wilden het eigenlijk meteen al doen na de weigering van de gemeente om de regenboogvlag op te hangen. "Maar een van ons was net aan haar pols geopereerd. Daarom wachtten we tot zij weer beter was, want het maakt niet uit wanneer deze vlag te zien is." De drie hebben foto's en een filmpje gemaakt van de actie. Daarop zijn ze gemaskerd te zien. Yessica: "Ik durfde ook wel zonder masker te poseren, hoor. Maar een van de anderen is wat gevoeliger. Zij wilde liever geen gezeik, vandaar."

"Dit zal wel iets raken en dat is ook de bedoeling."

De gemeente heeft nog niet gereageerd op hun actie. Yessica kreeg wel een reactie van raadslid Miranda Verdouw. Zij is nauw betrokken bij GeldropsPride en de Dusty Foundation die zich inzet tegen geweld tegen de regenbooggemeenschap. "Zij kreeg kippenvel toen ze hoorde wat wij hebben gedaan. Zij vind het helemaal te gek." Yessica hoopt dat de actie invloed heeft op de houding van de gemeente Geldrop. In 2021 was er namelijk ook al veel te doen over het ophangen van een regenboogvlag als protest tegen de anti-LHBTI-wetgeving in Hongarije.

"Ik had liever gehad dat iedereen dit had kunnen zien."

"Mensen gaan het gemeentehuis in en uit of lopen er voorbij. Het is natuurlijk een beetje gênant dat daar nu ineens een regenboogvlag op de grond te zien is. Onze tekening zal dus wel iets raken en dat is ook de bedoeling", benadrukt Yessica. Ze had nog liever gezien dat hun actie op klaarlichte dag had plaatsgevonden. Zodat iedereen dit had kunnen zien en dat en mee had kunnen kleuren. "Omdat een van ons dat liever niet wilde, kozen we voor de avond. Ach, het gaat erom dat de vlag er staat. Het is gewoon stoepkrijt. Er is dus niets illegaals aan. Je mag stoepkrijten op de stoep. Je kunt het gewoon met water weer weg krijgen." LEES OOK: Regenboogvlag zorgt ook in Geldrop-Mierlo voor discussie: 'Tenenkrommend'