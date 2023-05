Na intimidatie en scheldpartijen komen er beveiligers in Spoorpark Tilburg

Er worden dit weekend beveiligers ingezet in het Spoorpark in Tilburg nadat parkbezoekers en personeel van de kiosk zijn bedreigd. De kiosk gaat voorlopig dicht totdat er een oplossing is. Personeel werd de laatste weken uitgescholden, geïntimideerd en zelfs bedreigd. "We horen zelfs verhalen over moeders die hun kinderen niet meer van de opvang in het Spoorpark durven te halen."

Evie Hendriks Geschreven door

Intimidatie, bedreigingen, schreeuw- en scheldpartijen komen al maanden aan de lopende band voor in het Spoorpark in Tilburg. Deze week gebeurde er iets wat de eigenaar van de kiosk de doorslag gaf om de deuren te sluiten. "Een medewerkster vroeg vriendelijk aan een groep parkbezoekers of ze niet wilden roken op het terras, dat overigens alleen voor gasten van de kiosk is bedoeld. Ook vroeg ze hen of ze hun muziek niet te hard wilden zetten. Vervolgens kreeg ze een harde 'nee' en daarna liep het uit de hand", vertelt de eigenaar.

"Het is de omgekeerde wereld."

Het is maar een voorbeeld van wat zich al maanden voordoet in het park. "Een groep gedraagt zich niet normaal. Als kioskmedewerkers gaan wij vervolgens onze grenzen verleggen. Het is de omgekeerde wereld." Andere parkbezoekers hebben ook last van intimidatie. Er zit een kinderdagopvang in het park. "Ik hoor dat moeders hun kinderen niet meer op durven te halen door de onveilige sfeer. De vaders gaan daarom de kinderen ophalen." In december sloot de eigenaar ook tijdelijk de deuren na intimidatie en bedreiging van werknemers. Hij nam toen de nodige maatregelen en dat deed hij de afgelopen weken ook weer. De zaak ging vroeger dicht, omdat werknemers zich vaak in de late uren onveilig voelen. Picknicktafels die normaal gesproken naast de kiosk staan, werden verplaatst.

"Ik voel me machteloos naar mijn personeel toe."