Spoorparkkiosk neemt zelf maatregelen en heropent haar deuren

De Spoorparkkiosk in Tilburg is weer open na enkele weken sluiting. Eigenaar Tim Frenken gooide de deuren op slot omdat de veiligheid van zijn personeel niet kon worden gegarandeerd. Inmiddels heeft hij zelf maatregelen genomen, maar het is volgens hem nog niet genoeg.

Pieter Soethout & Omroep Tilburg Geschreven door

“We hebben onze openingstijden aangepast. Zo vermijden we de late uurtjes, waarin ons personeel zich het meest onveilig voelde. Ook zijn de picknicktafels, die normaal gesproken naast de kiosk staan, verplaatst”, zegt Frenken. Behalve deze maatregelen 'op de achtergrond' heeft de eigenaar van de Spoorparkkiosk een goed gesprek gehad met de politie en handhaving.

Frenken vindt dat er nog veel moet gebeuren om de omgeving van de kiosk te verbeteren. Hij beseft dat zoiets niet kan in één dag. “Het Spoorpark is een openbaar park. Daarom moeten er maatregelen vanuit de gemeente komen. We hopen dat er regels komen die wel beperkend zijn voor overlastgevers, maar niet voor mensen die normaal gebruik maken van het park. Daarbij kun je denken aan een samenscholings- of alcoholverbod na zonsondergang.”

