Lotte (14) heeft een tumor en wandelt de Alpe d'Huez op: 'Ik voel me sterk'

Ze is pas veertien, maar wordt voor de vierde keer behandeld tegen kanker. Lotte Donkers heeft een hersentumor. Toch doet ze donderdag vol moed mee aan Alpe d'HuZes om geld op te halen voor de kankerbestrijding. "Je voelt je heel sterk als iedereen voor je klapt."

"Ik wil mijn hoofd eraf", riep Lotte uit Heukelom (bij Oisterwijk) vaak, toen ze 3,5 jaar oud was. "Het ene moment was ik heel vrolijk, het andere moment schreeuwde ik van de hoofdpijn", herinnert ze zich. Toch kwam de diagnose niet vanzelf. "De arts maakte alleen een CT-scan om mijn moeder gerust te stellen."

Na meerdere onderzoeken bleek Lotte een hersentumor te hebben. "De wereld stortte in voor mijn ouders", weet Lotte. "We hadden er een half jaar eerder achter kunnen komen. De arts heeft later nog excuses aangeboden." Na de ontdekking in 2012 ondergaat Lotte een zwaar behandeltraject van chemokuren.

In 2015 is Lotte voor het eerst bij het mega-evenement. "Ik heb het laatste stukje met mijn vader gefietst. Bij de aankomst stonden mama en mijn zusje Sophie ons op te wachten", glundert ze. Ze wilde zo haar behandeling afsluiten, maar moest een jaar later toch weer aan de chemo. Dat jaar fietst het gezin de berg op, met de zusjes in een aanhangfiets. Ook in 2018 moet Lotte weer aan de chemo: voor de derde keer.