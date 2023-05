Mysterie van vallende bakstenen in Oss is opgelost

De bakstenen die in februari naar beneden vielen van de balkons van een appartementencomplex aan de Medicijnstraat in Oss zaten niet goed vastgelijmd. Dat is de conclusie van woningstichting BrabantWonen na lang onderzoek.

Toen de stenen werden aangebracht, was de lijm er niet egaal opgesmeerd en waren de bakstenen ook niet goed schoon. Daarom was de hechting niet goed genoeg en kon er vocht tussen de lijm komen. Toen het koud werd, bevroor het vocht en raakten de stenen los. Door de vallende bakstenen raakte overigens niemand gewond. Alle bakstenen die op deze manier waren vastgelijmd, worden verwijderd. Omdat er nu geen gevaar meer is voor vallende stenen, worden de afzettingen in de straat weggehaald. LEES OOK: Woonbedrijf schrikt van vallende bakstenen: onderzoek naar balkons in Oss