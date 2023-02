Woonbedrijf schrikt van vallende bakstenen: onderzoek naar balkons in Oss

Woonbedrijf Brabant Wonen gaat een uitgebreid onderzoek starten naar de vallende bakstenen van de balkons aan de Medicijnstraat in Oss. Alle 59 bewoners hebben een brief ontvangen van de woningcorporatie, waarin staat dat er een onderzoek komt door de fabrikant van de platen waar de bakstenen strips op bevestigd waren.

De bakstenen strips kwamen vrijdag door nog onbekende reden los en vielen tientallen meters naar beneden. Het woonbedrijf wil nu de oorzaak gaan achterhalen en kijken of er ook risico's zijn bij andere balkons.

Het gaat dan om zo'n vijftig balkons. De andere balkons hebben namelijk een houten voorkant, daar speelt het probleem niet. "We weten nog niet wat de oorzaak is van het loskomen van de stenen", aldus een woordvoerster van Brabant Wonen. "We hebben nog nooit eerder klachten gehad over loszittende stenen."

Ook het flatgebouw aan de Gezondsheidslaan in Oss, vlakbij de Medicijnlaan, heeft eenzelfde balkonconstructie. Hier zal de fabrikant ook kijken of alles in orde is.

