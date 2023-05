NAC-helden van toen blikken met boek terug op bekerwinst in 1973

In een kolkende Kuip in Rotterdam won NAC op 13 mei 1973 met 2-0 van NEC. Weemoedig blikken de spelers van toen vrijdagavond in het NAC-museum terug op de enige bekerwinst van hun club. Hun winst. Die wordt geëerd met een boek. "De mensen op straat kunnen het elftal van vorig jaar niet noemen, maar dat van '73 wel!"

De voormalige aanvaller maakte op donderdagavond 31 mei 1973 de eerste treffer voor NAC in Rotterdam. "NEC dacht dat ze zouden winnen. Maar dat gebeurde dus mooi niet." Teamgenoot Addy Brouwers schoot NAC in de 75e minuut naar de 2-0 voorsprong. Een explosie van de 25.000 meegereisde NAC-supporters volgde. "De dames - de spelersvrouwen - van NAC en NEC zaten die wedstrijd bij elkaar, dus die keken elkaar toen wel even raar aan", vertellen de mannen lachend.

Met grote grijnzen op hun gezicht kloppen de jongens van toen, nu vrijwel allemaal in de zeventig, elkaar op de schouder. "We waren een team van vrienden. En dat zijn we nog steeds", vertelt de 72-jarige Stanley Bish trots. "Er is niets veranderd."

Het elftal van toen is helaas niet meer compleet. Maar de sterke band is duidelijk voelbaar. "Je kunt het moeilijk uitleggen," aldus Ati Graaumans. "In ons team zaten zeker tien Bredanaars en de vrouwen konden het ook goed met elkaar vinden. We hingen allemaal met elkaar in kroeg. Nu zijn spelers er maar een of twee seizoenen en dan zijn ze weer gevlogen."

Jan Blom was 19 jaar toen hij met zijn team de beker won. "Ik had de hele nacht lopen feesten en kwam om zes uur 's morgens terug uit café De Cordial, pal naast het stadion. In die tijd kon je nog bier drinken en naar huis rijden", vertelt de nu 69-jarige ex-verdediger.

"Ik was toen leerling-kraanmachinist en toen ik langs de zaak reed, stond er een busje klaar. Je had toen nog geen internet, dus mijn collega's hadden helemaal niet door dat ik de avond ervoor de beker had gewonnen. Ik moest gewoon aan het werk!"