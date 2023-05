Helmond Sport verslaat rivaal FC Eindhoven en TOP Oss verrast Jong PSV

Helmond Sport weet weer eens wat winnen is. En dat gebeurde vrijdagavond bij rivaal FC Eindhoven (0-1). Zoeter kan het bijna niet. Verrassend was ook de winst van TOP Oss: het bezoekende Jong PSV werd met 1-0 geklopt. Drie wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie werden tijdelijk stilgelegd nadat er bierglazen op het veld waren gegooid: FC Eindhoven - Helmond Sport, FC Den Bosch - Almere City FC en PEC Zwolle - Roda JC.

FC Eindhoven - Helmond Sport 0-1

Tot deze vrijdagavond had Helmond Sport in de laatste acht wedstrijden slechts één keer gewonnen. In het Jan Louwers Stadion was een treffer van Jelle Goselink, direct na rust, beslissend en genoeg voor eindelijk weer eens een Helmondse zege. De thuisclub had gezien het spelbeeld overigens wel een punt verdiend. Vóór aanvang werd een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Fred van Berendonk, oud-keeper van FC Eindhoven.

TOP Oss - Jong PSV 1-0

Ook slechts één doelpunt in Oss. Het kwam, in de 19e minuut, op naam van Bradly van Hoeven. De thuisclub deed door de zege de voorlaatste plaats op de ranglijst over aan FC Dordrecht. Jong PSV had het verlies deels aan zichzelf te wijten, want de Eindhovense beloften hebben wel degelijk kansen gekregen.

FC Den Bosch - Almere City FC 2-2

FC Den Bosch heeft er alles aan gedaan om in de laatste wedstrijd van dit seizoen in de Vliert de achtste thuiszege te boeken. Het lukte niet, want het boeiende duel met Almere City FC, de nummer drie van de ranglijst, eindigde in 2-2. Ilias Bournassaoudi opende in de 21e minuut de score, waarna Álvaro Pena Herrero na ruim een half uur gelijkmaakte. Hamdi Akujobi bracht de bezoekers in de 51e minuut aan de leiding. Nick de Groot bepaalde met zijn eerste treffer voor de formatie van Tomasz Kaczmarek de eindstand in de 63e minuut op 2-2.