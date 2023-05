Insectenbedrijf Protix groeit als kool, maar consument heeft nog geen trek

Insectenbedrijf Protix uit Bergen op Zoom heeft de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in het klaarstomen voor de menselijke consumptiemarkt. Alleen staat nog niet iedereen daarvoor open: slechts 0,5 procent van de consumenten staat ervoor open. "Maar zodra dat percentage verder groeit, is dat een hele grote groep."

Insecten in je toetje Maar het doel is om uiteindelijk naar de consumentenmarkt toe te bewegen. Ofwel: dat wij zelf ook insecten gaan eten. Bijvoorbeeld doordat de eiwitten en vetten van diezelfde zwarte soldaatvlieg de palmolie of zuivel in ons chocotoetje of onze bakboter vervangt.

Als die allemaal eiwitten en vetten van vliegen gaan eten, scheelt dat een hoop palmolie en zuivel, zegt Protix-oprichter en baas Kees Aarts. En dat is dan weer heel goed voor het milieu.

Alleen zijn er nog niet superveel gegadigden. 0,5 procent van alle consumenten zou er misschien wel voor open staan om insecten te eten. "Wereldwijd eten al 2 miljard mensen insecten", zegt Protix-topman Kees Aarts daarover tegen het ANP.

"Wanneer dat percentage groeit naar 1 of 2 procent, dan is dat in Europa een gigantische markt." En dat brengt Aarts dichter bij zijn hoofddoel: het structureel veranderen van het voedselsysteem.

Groeien als kool

Protix groeit ontzettend snel. De afgelopen vier jaar bedroeg de omzetgroei gemiddeld 50 procent per jaar. Daarbij richt het bedrijf zich niet alleen op Europa, maar zitten ze midden in een internationale uitbreiding.

Daarbij ontwikkelen ze nieuwe fabrieken in Europa, maar ook in Amerika en Canada. Het concept blijkt op meerdere plekken tot dusver een groot succes. "Ook dit jaar gaan we die omzetgroei weer halen."